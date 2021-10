Monchiero: il Comune ha sostituito la vecchia illuminazione pubblica

Il Comune di Monchiero, nel quadro delle opere di efficientamento energetico (II° lotto lavori) e con risorse assegnate nel 2021 dal Ministero dell'Interno (41.000 euro) ha provveduto alla sostituzione delle vecchie plafoniere dell'illuminazione pubblica a "vapori di sodio" con quelle di nuova generazione "a led" nelle vie Oltre Rea, Luigi Einaudi, San Colombano e in piazza Nassirija.



Si ringraziano:

• il Perito Alessandro Torelli di Cuneo che ha curato la progettazione;

• il Geom. Bianco Diego di Cuneo responsabile della sicurezza;

• l’Arch.i Borello Riccardo tecnico all’edilizia pubblica del Comune di Monchiero, quale responsabile del procedimento;

• la ditta Cerri Gianfranco & C. S.a.S. di Dogliani per l’elevata competenza, professionalità e operosità con cui ha realizzato l’opera.