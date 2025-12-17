Sanità, la Val Tanaro teme la riduzione dei servizi, Garessio chiede garanzie per il presidio del 118

Un ordine del giorno per garantire il servizio del presidio 118 a Garessio. Questo quanto è stato presentato e approvato nel consiglio comunale di Garessio che si è riunito oggi, mercoledì 17 dicembre.

Luciano Sciandra: “Con l’approvazione e la riorganizzazione del piano regionale sanitario che sarà operazione lunga e complessa, in questo senso si voficera, ma non è ufficiale, che ci possa essere una riduzione del servizio anche nel nostro comune. Noi non vogliamo perdere la presenza del medico a Garessio. È un presidio troppo importante per la salute delle persone che abitano nella nostra vallata, non possiamo permettere che il sevizio venga anche solo ridotto.

Il punto di primo soccorso dista oltre 60 km da Briga Alta, all’estremità della valle, considerata anche l’età della popolazione e per come è composta la geografia viaria della zona, riteniamo sia fondamentale garantire la presenza del presidio”.

Il vice sindaco, Fausto Sciandra: “Lo studio che è stato affidato all’Università Bocconi proponeva dei tagli che non tengono conto delle realtà locali. Ovviamente teniamo conto anche di quanto è stato detto nell’incontro che si è svolto negli scorsi mesi con l’assessore Federico Riboldi, che confidiamo di incontrare di nuovo con l’inizio del nuovo anno, come concordato”.