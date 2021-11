Dopo il dj set nei cieli di Mondovì, Judici e Molinoir lanciano "Lessons to learn"

JUDICI & Molinoir, dj e producer monregalesi, lanciano il loro primo original, intitolato “Lessons to learn” disponibile - sotto l’egida dell’etichetta olandese “Soave” - su Spotify e su tutte le piattaforme di musica in streaming da venerdì 5 novembre 2021. Per i due artisti, all’anagrafe Gabriele Giudici e Fabrizio Molineri, si tratta di una vera e propria svolta nel corso della loro carriera artistica, in quanto, fino a questo momento, avevano intrapreso congiuntamente un percorso imperniato sulle cover di altri brani, capace di regalare loro grandi soddisfazioni, con particolare riferimento ai dati degli stream fatti segnare da “Pump it up” e “Poker Face”, intonate dalla cantante statunitense Bright Lights, pluri-nominata ai Grammy Awards. Questa volta, JUDICI & Molinoir si sono affidati alle corde vocali di un’altra importante interprete femminile della canzone, la danese Clara

Sofie; anche quest’ultima vanta nomination ai Grammy e numerosi dischi di platino, conquistati grazie - tra gli altri - al suo brano del 2010, “Naar Tiden Gaar Baglaens”, rimasto in cima alle classifiche per otto settimane. In passato ha duettato con Olly Murs, ha partecipato come guest star a X Factor Danimarca e ha aperto un live di Britney Spears, ma la sua formazione è prettamente classica, fatta di pianoforte, Mozart e musica popolare.

JUDICI & Molinoir hanno deciso di presentare in questi termini il loro inedito: “Si tratta del nostro primo original, in lingua inglese, di cui abbiamo scritto la parte strumentale e abbiamo curato la fase di mixing e mastering. È un brano da ascolto più che da pista, caratterizzato da un approccio di matrice maggiormente radiofonica rispetto ai lavori precedenti, in quanto è stato concepito quando i club erano ancora chiusi. In ‘Lessons to learn’ abbiamo avuto la piena possibilità di esprimerci e, alla sua prima stesura, ha collaborato anche Matteo Bruno del Groove Eater Studio di Niella Tanaro (Cuneo)”.

Degno di menzione il video ufficiale della canzone, che racchiude i momenti salienti della prima tappa di “Orizzonti Sonori”, progetto che fonde la valorizzazione del territorio e della musica attraverso concerti e dj set registrati in location suggestive e trasmessi sulle piattaforme social e streaming. La prima puntata ha visto protagonista il duo JUDICI & Molinoir con un dj set in mongolfiera nel cielo di Mondovì (CN) ed ha registrato un successo mediatico di più di 10.000 visualizzazioni tra Facebook e Youtube.

Ecco il link per salvarla in anteprima https://push.fm/ps/<wbr></wbr>ltl

Parallelamente, JUDICI & Molinoir, in occasione di Halloween, dimostrandosi molto attenti ai trend del momento, hanno riservato una sorpresa al loro pubblico, rilasciando un remix di “Pink soldiers”, singolo estratto dalla colonna sonora di “Squid game”, celebre serie tv realizzata da Netflix e letteralmente sulla bocca di tutti durante le ultime settimane. Infine, Judici ha pubblicato il 15 ottobre scorso “Oye”, singolo firmato insieme al dj Davide Turco.