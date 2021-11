Alla Croce Rossa di Alba si impara a utilizzare il defibrillatore

Il Comitato di Alba della Croce Rossa Italiana affianca il “Progetto Battikuore”, iniziativa con la quale l’azienda By New Action fornisce ai Comuni defibrillatori semiautomatici di emergenza per garantire una maggiore sicurezza ai cittadini, cercando di rendere le nostre città sempre più “cardioprotette”.



Per farlo il Comitato albese promuove nuovi corsi di "Basic Life Support Defibrillation" (Blsd), dedicati all’apprendimento delle manovre di primo soccorso con l'impiego di defibrillatore da attuare tempestivamente in caso di arresto cardiaco improvviso.



I corsi effettuati dai formatori della Cri avranno una durata di 4 ore, due ore quelli "retraining", destinati a chi ha già effettuato il corso base, ma questo è prossimo alla scadenza. Il brevetto Blsd ha una validità di due anni su tutto il territorio nazionale.



In Italia si registrano oltre 200 decessi per arresto cardiaco ogni giorno, circa 11 ogni ora. La percentuale di sopravvivenza da arresto cardiaco aumenta del 75%, se vengono utilizzate le manovre salvavita e il defibrillatore semiautomatico nei primi i primi 5 minuti dall’arresto cardiaco. Per questo motivo è fondamentale aumentare la rete dei defibrillatori accessibili a tutti e far crescere il numero di persone in grado di attuare le manovre salvavita. Il “Progetto BattiKuore“ ha l’obiettivo di contrastare il fenomeno, troppo diffuso, della morte da arresto cardiaco.



Per partecipare ai corsi, nel rispetto delle attuali normative legate all’emergenza epidemiologica, si dovrà possedere il Green Pass. Ci si può iscrivere per via telematica a questo indirizzo .



Per informazioni è possibile contattare la sede Cri di Alba al numero 0173/441.744.