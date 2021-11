Commemorazione dei defunti e cerimonia in onore dei caduti al cimitero urbano di Cuneo (FOTO)

Oggi, martedì 2 novembre, al cimitero urbano di Cuneo si è svolta la commemorazione dei defunti e la cerimonia in onore dei caduti.

Presenti le autorità militari, civili e religiose. Per il comune di Cuneo c'era il vice sindaco Patrizia Manassero con gli assessori Paola Olivero e Franca Giordano. Poi Elide Azzan, direttore generale dell'Aso Santa Croce e Carle di Cuneo, la presidente Anpi Ughetta Biancotto, il Prefetto Fabrizia Triolo e la vice Maria Antonietta Bambagiotti, il Questore di Cuneo Nicola Parisi.

A celebrare la santa messa presso l'Ossario dei Caduti Militari Don Mauro Biodo. Nell'omelia ha ricordato lo strazio e il dolore dei familiari che solo l'anno scorso, durante il lockdown, non hanno potuto dare un saluto degno ai propri cari defunti: “La Provvidenza vuole che oggi celebriamo questa messa in questo luogo dove c'è una croce senza crocifisso. Perché Gesù non è Dio della morte ma della vita”.

Dopo la cerimonia e l'onore ai caduti con la deposizione delle corone, si è svolto il corteo al Famedio per l’omaggio dell’Amministrazione Civica, poi il trasferimento al Mausoleo dei Partigiani.