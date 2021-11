Cuneo pronta ad accogliere gli Scatti di Scrittorincittà: domani si presenta la 23^ edizione

Avrà luogo da mercoledì 17 a domenica 21 novembre ma già nella mattinata di domani (3 novembre) - all'Open Baladin di Cuneo - si terrà un incontro stampa per presentare il calendario al pubblico. Stiamo parlando di Scrittorincittà - l'appuntamento letterario tradizionale della città capoluogo - , giunto ormai alla sua 23^ edizione.

Il tema di questa nuova incarnazione dell'evento sono gli "Scatti": Scatti come balzi, come salti per andare avanti dopo mesi di immobilità fisica. Scatti in avanti per la scoperta, scatti d’ira contro le offese agli ultimi e scatti di orgoglio per riannodare la giustizia. Accelerazioni per rimettere in sesto il pianeta o il pezzetto di pianeta intorno a noi. Scatti come i clic delle istantanee – dell’universo e di casa nostra - perché la realtà è sempre più complicata e ha bisogno di album infiniti per essere catturata. Scatti rubati. Scatti che non hanno frontiere. Protagonisti del festival sono autrici e autori che gli scatti provano a farli. Storie che si muovono in territori inesplorati o racconti del nostro quotidiano catturati con occhi nuovi, coraggiosi. Per i bambini, per i ragazzi gli scatti sono la vita stessa, il loro modo di stare al mondo. È il momento di andare avanti, insieme: pronti agli scatti.

Diversi incontri in presenza in luoghi come la biblioteca 0-18, la sala polivalente di palazzo Santa Croce, l'auditorium Varco, il cinema Monviso e sala san giovanni; una parte saranno online, con piattaforme gratuite utilizzabili tramite il sito internet del festival stesso. Saranno circa 70 gli incontri per le scuole di ogni ordine e grado della città, tutti gratuiti su prenotazione.

Spazio anche ai premi Chambéry e Primo Romanzo, come ogni anno. Vincitrice del secondo Martina Attili - semifinalista all'ultima edizione di X-Factor - con "Baci amari e musica d'autore".

Scrittorincittà è un'iniziativa del Comune di Cuneo, in collaborazione con la Provincia di Cuneo e la Regione Piemonte, ed è organizzato dall’Assessorato per la Cultura del Comune di Cuneo e dalla Biblioteca civica.