Giornata del Fiocchetto Lilla: tante iniziative a Cuneo e in vari centri della Granda

In occasione della Giornata del Fiocchetto Lilla, in calendario domenica 15 marzo, l’associazione A-Fidati (Associazione famigliari disturbi del comportamento alimentare) insieme al Coordinamento nazionale disturbi alimentari organizza una serie di eventi su questo tema.

Il primo si svolgerà lunedì 9 marzo alle ore 18 presso il Rondò dei talenti (Cuneo, via Luigi Gallo 1). Si tratta di un incontro con la dottoressa Laura Dalla Ragione, psichiatra, psicoterapeuta, esperta di disturbi dei comportamenti alimentari. Ha fondato a dirige il Centro dell’Usl Umbria 1 per i Dca (Disturbi Comportamenti Alimentari) ed è responsabile del Centro Dai di Città della Pieve, Centro Nido delle Rondini di Todi e referente scientifico del Ministero della salute per i Dca.

(L’incontro è aperto a tutti ma è richiesta la prenotazione alla mail a-fidati@libero.it).

Giovedì 12 marzo alle 17,30 all’ingresso dell’Ipercoop Cuneo inaugurazione mostra fotografica “Zampe in cornice” (la mostra sarà visitabile fino al 22 marzo).

Venerdì 13 marzo alle 10,30 a Saluzzo in piazza Dante inaugurazione della panchina lilla; alle 16, a Cuneo, in corso Dante angolo corso Nizza animazione presso la panchina lilla: brevi letture e performance a cura dell’associazione “Fuma che nduma”. Sempre a Cuneo, alle 20,45 presso la sala Varco “Ritrovare la propria voce”, serata con poesia, letture, immagini, musica e canzoni.

A queste si aggiunge alcune altre iniziativa in provincia.

“Le rotonde lilla”: fiocchetti lilla coloreranno le rotatorie di Cuneo, Borgo San Dalmazzo, Dronero, Revello per ricordare la giornata a chi transita.

“Le città lilla”: saranno illuminate di lilla la Torre civica di Cuneo, il Foro frumentario di Dronero, il Castello di Barolo, la Torre del campanile a Revello, il municipio di Bra.

“Le vetrine lilla”: i commercianti di Cuneo, Dronero e Revello allestiranno le vetrine con fiocchetti lilla.

Tutti gli eventi sono promossi col patrocinio della Città di Cuneo, dell’AslCn1 e della Confcommercio Cuneo e il sostegno dell’associazione del terzo settore “Bisalta Viva”.