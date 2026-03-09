Torna “2 passi per l’Autismo Urban Trail”, ecco come cambia la viabilità a Vicoforte

Per sabato 14 marzo l’Associazione “Team Marguareis” ha organizzato una camminata ludico-motoria ed una corsa podistica denominate “2 passi per l’Autismo Urban Trail”; l’evento si svolgerà soprattutto a Mondovì, ma il tragitto della corsa podistica interessa anche il territorio di Vicoforte.

Oltre ad alcuni sentieri posti in diverse zone del paese, la corsa transiterà anche su alcune strade comunali per le quali, dalle ore 15 alle ore 17 , sono previsti il divieto di sosta e la temporanea chiusura al traffico: via delle Cappelle (arrivando da Mondovì Piazza), via Capitano Bovolo, via del Bricchetto, via San Pietro, un breve tratto di via Mondovì Piazza (Strada Provinciale). Il percorso oltre alle strade comunali prevede il transito su vie secondarie non comunali e su sentieri esistenti (es. Landandè). Gli incroci saranno ovviamente presidiati con transenne e con personale volontario e saranno apposti avvisi, ma anche preavvisi di transito temporaneamente vietato per consentire la scelta di percorsi alternativi.

La raccolta fondi che ne deriva sarà devoluta all’Associazione “Autismo Help Cuneo ODV” per promuovere l’inclusione e l’inserimento sociale delle persone con disturbo autistico ed a sostegno delle loro famiglie.