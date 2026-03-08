A Savigliano "Il Salotto" organizza un brunch letterario a tema 'Cime Tempestose'

L'associazione culturale Il Salotto invita tutti gli appassionati di letteratura e cinema a partecipare a un inedito brunch letterario che si terrà sabato 21 marzo a partire dalle ore 10:30 presso lo Spazio Oceano di Savigliano.

L'evento nasce come un momento di condivisione conviviale in cui ogni partecipante è invitato a portare qualcosa da mangiare per contribuire a una tavola imbandita collettiva mentre ci si immerge nella discussione dedicata al celebre romanzo Cime Tempestose di Emily Brontë.

Il dibattito sarà incentrato sul confronto tra le pagine del classico della letteratura inglese e la recente trasposizione cinematografica appena uscita, che ha saputo dividere il pubblico e la critica scatenando numerosi commenti contrastanti tra i fedeli al testo originale e i sostenitori della nuova visione registica.

L'incontro è aperto a chiunque voglia approfondire le tematiche dell'opera o semplicemente condividere le proprie impressioni sul film in un clima accogliente e informale, dove il confronto di idee diventa occasione di crescita e socialità.

Tutti sono i benvenuti a questo appuntamento che promette di mescolare il piacere del buon cibo alla passione per le grandi storie che continuano a far discutere generazioni diverse a distanza di secoli.