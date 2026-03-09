Segnare subito: sabato 14 marzo, alle ore 17, l’Atelier artistico di Bra fa l’upgrade con più artisti e più opere da scoprire. L’allestimento si trova in via Vittorio Emanuele II al civico 253 e vuole essere un inno alla bellezza, all’avanguardia collettiva e alla libertà espressiva.

In mostra opere di Cristiano Scano, Francesca Dalla Costa, Manuela Fissore, Maddalena Grosso, Giuseppe Alessandro Bevilacqua, Monica Bergese, Lucia Schiavone, Veronica Gresia. Una bella full immersion tra le loro creazioni più significative, dai ritratti, ai paesaggi, alle nature morte, ai manga, alle geometrie concettuali.

È un appuntamento da non perdere tanto per i collezionisti alla ricerca di opere contemporanee e d’autore, quanto per curiosi e appassionati, come spiegano i protagonisti. «L’arte si rinnova, si espande, si racconta attraverso nuove voci. Il nostro Atelier degli Artisti ha aperto le sue porte per accogliere quattro nuovi straordinari artisti. Quattro visioni diverse, quattro percorsi unici, quattro cuori pronti a intrecciarsi con il nostro. Siamo felici di invitarvi a questo pomeriggio speciale dedicato al loro ingresso in Atelier. Un momento di incontro, condivisione e bellezza, tra opere che parlano al cuore e brindisi che celebrano i nuovi inizi».

Accompagnerà l’evento il Dj Set Riccardo Castellano. Plus: ingresso gratuito.