Secondo appuntamento con “CineforHome”, la rassegna organizzata da MenteInPace alla Casa del Quartiere Donatello per abbattere i confini

MenteInPace, in collaborazione con Amnesty International, Ariaperta e Casa del Quartiere Donatello, presenta CineforHome, una rassegna cinematografica inserita nel più ampio progetto “SconfinaMenti” sostenuto dalla Fondazione CRC e da CSV Società Solidale. SconfinaMenti non è solo un titolo, ma una missione: nasce infatti per sostenere le persone in cura presso il Servizio di Salute Mentale (SSM) di Cuneo. Attraverso un ricco programma di laboratori di teatro, espressione creativa e cucina, uscite sul territorio e incontri dedicati all’autonomia, l’iniziativa punta a rafforzare l’autostima e l’indipendenza dei partecipanti. In questo contesto, la rassegna CineforHome - “costola” del Cinema sotto le stelle che durante l’estate si svolge alla Pinetina - è stata pensata per non perdere l'abitudine all'incontro durante i mesi più freddi e rappresenta la finestra aperta sulla città: un momento di inclusione dove il cinema diventa lo strumento per abbattere le barriere invisibili della stigmatizzazione sociale.

Tutti gli appuntamenti si terranno nei venerdì di marzo alle ore 21 presso i locali della Casa del Quartiere Donatello in via Rostagni 23. Quattro storie, un unico desiderio: guardare oltre per superare i propri limiti. Cosa lega un giovane uomo autistico che affronta l'età adulta a quattro donne che cercano libertà nell’Iran del 1953? O un maestro che trova una nuova comunità tra le montagne a un ragazzo che deve imparare a vivere fuori dalle sbarre di un carcere? Ogni pellicola selezionata esplora il momento in cui i protagonisti decidono di uscire dal proprio perimetro (sociale, mentale o fisico) per cercare un’identità nuova.

Il secondo appuntamento è venerdì 13 marzo con UN MONDO A PARTE di Riccardo Milani con Antonio Albanese, Virginia Raffaele, Sergio Saltarelli, Alessandra Barbonetti (Italia, 2024 - Durata 113’). Michele, maestro elementare insoddisfatto della sua vita professionale nella Capitale, chiede l'assegnazione provvisoria in un paesino sperduto nel cuore del Parco nazionale dell'Abruzzo. Insieme alla vicepreside Agnese dovrà tentare tutto il possibile per mantenere aperta la piccola scuola. Una storia di resilienza e comunità che dimostra come i luoghi "marginali" possano diventare centri di rinascita..



Gli altri film in programma sono:

Venerdì 20 marzo DONNE SENZA UOMINI di Shirin Neshat e Shoja Azari con P egah Ferydoni, Arita Shahrzad, Shabnam Toloui, Orsolya Tóth, Navid Navid - Germania, Austria, Francia, 2009 - Durata 95’

Venerdì 27 marzo LA LUNGA CORSA di Andrea Magnani con Adriano Tardiolo, Giovanni Calcagno, Barbora Bobulova, Nina Naboka - Italia, 2022 - Durata 88’

L'ingresso è libero. “CineforHome” è un'occasione per condividere emozioni e riflessioni attraverso il grande schermo. Vi aspettiamo.