Pian Munè di Paesana si inventa la “Tessera del Local Skier”

La stagione invernale 2021-22 sta arrivando e anche quest’anno Pian Munè ha pensato ad una Promo dedicata ai suoi residenti della vallata.

“Non ci sarà quest’anno l’Abbonamento ‘Sciare un gioco da ragazzi’ per il motivo che tutti possono immaginare: pur confidando in una ripartenza, lo stato di emergenza è ancora attivo e non ce la sentiamo di affrontare una seconda stagione di incertezze che possono ledere la qualità dei servizi offerti. Ci spiaceva però non dedicare una Promo ai residenti della nostra vallata e abbiamo così pensato a una Tessera Local per offrire acquisti a prezzi simbolici dello skipass per i ragazzi fino ai 14 anni e i loro genitori”.

A parlare all’unisono sono Marta e Valter, i due intraprendenti e fantasiosi gestori della stazione invernale di Pian Munè.

Che cos’è e come funziona la Promo Local Skier

E’ un’agevolazione dedicata alle famiglie residenti nei Comuni di Paesana, Sanfront, Martiniana Po, Gambasca, Crissolo, Ostana, Oncino, Revello, Rifreddo, Envie, Pagno Brondello, Barge, Saluzzo e ai proprietari o affittuari di seconda casa nel Comune di Paesana

La tessera deve essere attivata recandosi alla biglietteria di Pian Munè il sabato e domenica dalle 10 alle 18, dal 6 novembre al 5 dicembre, muniti di documento d’identità

L’attivazione avverrà con la registrazione on line e la creazione di un profilo dedicato

Le tariffe degli skipass on line sono le seguenti: 4-6 anni gratis accompagnati da un adulto pagante, 7-14 anni Skipass Feriale 5 euro e Skipass Festivo 8 euro – mamma e papà o fratelli e sorelle più grandi Skipass Feriale 15 euro e Skipass Festivo 18 euro

L’acquisto di questi skipass in Promo dovrà essere fatta esclusivamente on line con semplici passaggi che al momento della registrazione verranno spiegati

Se si è in possesso dello skipass nominativo (la card per accedere ai tornelli) portarla con sé al momento della registrazione

“Dopo il 5 dicembre non sarà più possibile attivare la Promo Local Skier e si potrà quindi acquistare gli skipass alle tariffe normali (usufruendo eventualmente della Promo Famiglia per tutti). E che la Neve sia con noi!” concludono Marta e Valter.

Per qualsiasi altra informazione Pian Munè è a disposizione per chiarire a tutti ogni eventuale dubbio via mail all’indirizzo direzione@pianmune.it o via messaggio whatsapp al numero 3286925406