A Margarita il terzo anno dell’iniziativa solidale "A spasso con gli Alpini"

Su iniziativa del Gruppo Alpini di Margarita (Sezione ANA Mondovì), è continuata l’attività di solidarietà a favore degli ospiti della casa di accoglienza per anziani Giubergia di Margarita, che si ripeterà nei prossimi mesi estivi, con momenti in collaborazione con i volontari dell'associazione Margarita attiva e solidale unitamente ad assistenti e collaboratrici della struttura, accompagnando gli ospiti della struttura in passeggiate e uscite sul territorio locale.

Mercoledì 10 luglio, in particolare, ha avuto luogo una passeggiata nelle campagne attorno al paese, tra canti e chiacchiere.

Questo il commento dei volontari coinvolti: “Quanto è facile rendere una giornata gioiosa a chi non può muoversi in autonomia: è sufficiente offrire qualche ora della propria giornata, un sorriso e due mani che spingono una carrozzina verso una delle strade di campagna, tra un campo di meliga e uno di grano, in compagnia dei nostri amici della casa di riposo e di altri disponibili collaboratori”.

Si ringraziano i Soci del Gruppo Alpini Margarita, i volontari dell’Ass. Margarita Attiva e Solidale, nonché i collaboratori della struttura per anziani e i parenti dei degenti, per la sinergia e la collaborazione create per questa attività di condivisione e di solidarietà, sperando di poterla ripetere ancora nei prossimi mesi.