Val Roya: problemi sul colle e tra Liguria e Tenda, ma la vera devastazione è ancora nell'ultimo tratto (Foto e Video)

Dopo aver ampiamente parlato dei problemi della Statale 20 del Colle di Tenda, letteralmente devastata un anno fa dalla tempesta Alex e, dopo aver fatto un ‘viaggio’ tra Ventimiglia e Breil, abbiamo visionato la situazione tra Tenda e il colle sul versante a Sud, sempre in attesa di buone notizie da chi si occupa della riapertura del collegamento tra Liguria, Francia e Piemonte.

Se in territorio francese la strada è quasi perfetta fino a Breil, i problemi iniziano a presentarsi per arrivare a Tenda, dove sono in progetto i due ponti di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi. Quelli più gravi, però, sono a monte dell’ultimo comune prima dell’arrampicata verso il colle. Ed è proprio questa la zona che vi documentiamo con le immagini girate dall’auto con la quale abbiamo affrontato tratti di strada invasi dalle pietre e con zone molto pericolose dove il torrente è vicinissimo a quella che dovrebbe essere la carreggiata di marcia.

In molte zone si sta lavorando, come testimoniano i diversi mezzi che si possono notare nelle immagini, ma non sappiamo le tempistiche previste per sistemare la carreggiata come era una volta. Certo, senza il colle aperto è quasi inutile ripristinare la strada sopra tenda, ma rimane ovviamente il dubbio di quanto ci vorrà per sistemarla.

Nelle immagini si può notare la devastazione che il fiume ha portato e i gravissimi danni provocati praticamente in una sola notte. Chi ha percorso tante volte quella strada per andare verso Limone, Cuneo o Torino, si può rendere conto di come sia tutto cambiato e della vastità di lavori che serviranno per una arteria fondamentale per Liguria e Piemonte, oltre che per chi vive in Val Roya, in Francia.