A Bra “Nati per leggere”: in biblioteca “Non mi arrendo”

Proseguono gli appuntamenti con “Nati per leggere Piemonte”, gli incontri di lettura dedicati ai bambini dai 3 ai 6 anni promossi dalla Regione e sostenuti dalla compagnia di San Paolo mediante il programma ZeroSei. La prossima lettura animata in programma alla biblioteca civica “Giovanni Arpino” di Bra è prevista per lunedì 15 novembre 2021, quando Donchisciottesiamonoi proporrà ai piccoli lettori “Non mi arrendo”. L’appuntamento seguente è per il 22 novembre con “Una zuppa di libri”, a cura di Voci di Mamme.