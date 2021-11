C'è il concorso per un posto da assistente amministrativo, l'Asl CN1 riduce l'attività di sportello

Il 16 novembre prossimo alcuni sportelli Asl CN1, gestiti da personale Amos, saranno chiusi o subiranno una riduzione di orario per consentire al personale la partecipazione al concorso da assistente amministrativo indetto dall’Asl e che si terrà al Palazzetto dello Sport di Cuneo. I candidati ammessi alla prova scritta sono 866 per un unico posto in categoria C.

L’Asl CN1 ha concordato sulla richiesta Amos di chiudere per tutta la giornata gli sportelli dei Distretti di Barge, Busca, Caraglio, Cervasca, Dogliani, Dronero, Monesiglio Saliceto e Villanova, così come lo sportello per la Libera professione a Mondovì e del Servizio Trasfusionale a Savigliano.

Presso il DEA di Mondovì, invece sarà presente una sola risorsa, con orario 9.00-13.30 e 14.00-18.00; al DEA di Savigliano non ci sarà l’usuale compresenza di due persone.

Parimenti è prevista la riduzione di uno sportello al mattino al Centro Prelievi di Mondovì e di Savigliano, presso il Distretto di Racconigi, la Radiologia di Mondovì (con la copertura però della Senologia) e la Radiologia di Savigliano.

Presso lo Sportello Multifunzione di Fossano è prevista la riduzione di due sportelli al mattino, uno al pomeriggio; a Mondovì, Saluzzo, Savigliano, Cuneo di un sportello al mattino.

L’attività tornerà a regime dal giorno successivo.