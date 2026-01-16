 / Attualità

Attualità | 16 gennaio 2026, 19:30

Garessio in lutto per la maestra Silviana Tornatore

Generosa e altruista era stata membro del Cda dell’Opera Pia Garelli e vice presidente

Una pagina di storia che si chiude all’Opera Pia Garelli di Garessio. Si è spenta venerdì 16 gennaio la maestra Silviana Tornatore. 

Dal 2004 al 2014 è stata membro del Consiglio di Amministrazione della struttura, ricoprendo ultimamente anche con il ruolo di vice presidente, con un'attenzione particolare al benessere degli ospiti e alle esigenze del personale. 

“Silviana - la ricordano dall’Opera Pia Garelli - è stata una figura centrale per la vita quotidiana della struttura: per anni è stata responsabile delle attività di volontariato dell'associazione Agape e, successivamente, attiva partecipante con l'associazione Avo. La sua presenza metteva tutti di buon umore, la sua simpatia e le sue battute di spirito coinvolgevano ospiti e personale. Nel periodo natalizio, poi, nessun garessino poteva rifiutarsi di acquistare da lei i biglietti della lotteria dell'Opera Pia Garelli, la cui estrazione si teneva di tradizione il giorno dell'Epifania nel salone della struttura. Il suo ricordo rimarrà indelebile”

Negli anni si è fatta promotrice di raccolte fondi per l’acquisto di ausili per la struttura e di iniziative dedicate agli ospiti che hanno trovato serenità e sollievo grazie alla sua presenza. 

L'amministrazione, il personale e la comunità della struttura si uniscono al dolore del figlio Alberto, della nuora Luisa e delle sue adorate nipoti Chiara e Maria.

Arianna Pronestì

