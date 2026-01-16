Marene avvia ufficialmente la De.C.O.: al via la Commissione comunale per la tutela delle eccellenze locali

Il 29 luglio 2025 il Consiglio comunale di Marene ha approvato e istituito il Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali De.C.O., un importante strumento pensato per riconoscere e promuovere le peculiarità del territorio. Il regolamento prevede, tra l’altro, la nomina di una Commissione incaricata di verificare i requisiti di ammissibilità delle proposte e di sottoporle alla successiva deliberazione della Giunta.

Il 14 gennaio la Commissione De.C.O. si è riunita per la prima volta. L’organismo è stato nominato con decreto del sindaco Alberto Deninotti ed è composto da quattro membri designati dal Consiglio comunale: Luca Bertola, Michele Cerutti, Marco Goitre e Andrea Racca. Presidente della Commissione è stato nominato l’assessore Donato Fabio.

L’incontro si è aperto con il ringraziamento del sindaco e dell’assessore ai componenti per aver accettato l’incarico. Nell’occasione sono state illustrate le potenzialità e gli obiettivi della De.C.O., che potrà diventare uno strumento concreto di sviluppo e promozione del territorio.

La De.C.O. – Denominazione Comunale di Origine è un marchio di riconoscimento che un Comune può attribuire a prodotti agroalimentari, artigianali o a tradizioni locali per valorizzarli e tutelarli, evidenziandone il forte legame con il territorio. Non si tratta di un marchio di qualità come DOP o IGP, ma di un’attestazione di tipicità e identità territoriale.

In pratica, la De.C.O. consente di: riconoscere prodotti, ricette o tradizioni con un rilevante valore storico e identitario; promuovere le eccellenze locali sotto il profilo turistico ed economico; tutelare tradizioni e produzioni del territorio.

La De.C.O. si inserisce pienamente nel ruolo del Comune quale ente locale autonomo che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico. Attraverso questo strumento, Marene punta a rendere riconoscibili e uniche le proprie peculiarità, con ricadute positive sul piano economico, culturale e turistico, oltre che sull’immagine del Comune e delle imprese locali.

Il regolamento, composto da 15 articoli, definisce finalità e ambiti di applicazione, prevede l’istituzione di un Registro De.C.O. e di un Albo comunale delle iniziative e manifestazioni che si svolgono sul territorio e che promuovono i prodotti e le tipicità locali. È inoltre previsto un logo comunale personalizzato a identificazione delle produzioni riconosciute.

L’amministrazione comunale intende ora coinvolgere direttamente i produttori locali, invitandoli a iscrivere prodotti e aziende nel Registro De.C.O., e le associazioni, per alimentare l’Albo comunale delle manifestazioni. Sono inoltre in programma momenti di incontro culturali con l’obiettivo di sensibilizzare all’uso e al consumo di prodotti artigianali, valorizzando il lavoro degli artigiani e l’importanza delle filiere produttive.

Un ulteriore passo, dunque, verso una presenza sempre più radicata della comunità marenese nel panorama regionale delle tipicità locali e della valorizzazione del territorio.