Il coltello sull’auto a loro insaputa: "Ci preparavo i panini alle figlie"

“Nel 2019 ho dovuto accompagnare un conoscente a Cavallermaggiore. Siamo partiti da Bolzano la sera. In quei giorni la mia macchina era dal meccanico, dunque ho chiesto ad un’amica di famiglia di prestarmela. Lei ha acconsentito. Quando i Carabinieri mi hanno fermato, alla rotonda di Cavallermaggiore, ho subito specificato che l’auto su cui viaggiavo non fosse la mia. Hanno trovato un coltello nel porta oggetti. Non sapevo ci fosse. E comunque, non era mio”. Sono state queste le parole con cui uno degli imputati, il guidatore, si è difeso davanti al Tribunale di Cuneo dall’accusa di possesso di oggetto atto ad offendere senza giustificato motivo. Denunciato e imputato insieme a lui, anche il passeggero.

Una semplice distrazione che è costato ai due uomini, di origine albanese ma residenti a Bolzano, un decreto penale. A testimoniare in favore degli imputati, la proprietaria della macchina su cui viaggiavano: “Il coltello trovato nel porta oggetti è mio. L’avevo comprato a Rimini tempo fa, in occasione di un viaggio verso l’Albania. Mi serviva per preparare panini alle mie figlie. L’ho lasciato lì. Non ricordavo nemmeno di averlo”.

Il giudice ha assolto i due imputati con formula piena.