QUARTA PARETE, Crisi energetica e carenza di materie prime spaventano la Granda [RIVEDI LA PUNTATA]

La crisi delle materie prime spaventa la Granda.

E' stato il tema della puntata di Quarta parete andato in onda ieri martedì 9 novembre su Targatocn e LavocediAlba e sulle pagine Facebook delle due testate.

Nella puntata del format condotto da Barbara Simonelli si è parlato di economia e dell'impennata del costo delle materie prime. Una tempesta perfetta, che il prossimo anno svuoterà le nostre tasche.

In studio Elena Angaramo, responsabile del Centro Studi di Confindustria, Gabriele Gazzano, amministratore delegato della Editel Spa di Nucetto e presidente di Ance e Davide Masera, segretario provinciale Cgil.

Ne è emersa una situazione "isterica" e preoccupante, che perdurerà probabilmente per tutto il primo semestre del 2022, con un atteso fisiologico stop dei rincari ma non un'inversione di tendenza. L'aumento a doppia cifra per tantissime materie prime resterà tale, con conseguenze su tutto. A questo si abbina anche l'aumento del costo dell'energia, in un contesto di transizione, proprio dal punto di vista energetico.

E, soprattutto, in un contesto di globalizzazione che ci rende "schiavi" di decisioni e dinamiche che si sviluppano a migliaia di chilometri da noi.

Quali risposte possibili? Una politica industriale seria, infrastrutture e un mondo del lavoro più flessibile, a partire dalla formazione scolastica, e meno precario, in particolare per i giovani.

