Saluzzo, look più razionale e moderno per piazza XX Settembre

Dopo la presentazione in commissione urbanistica, viene approvato, domani, in Giunta, il progetto esecutivo della nuova piazza XX Settembre. Cambierà volto.

"Si tratta di disegno che l’ attualizza e la riorganizza all’interno e all’esterno con nuovi ingressi veicolari e percorsi pedonali intorno ai tre lati perimetro che ora non ci sono – informa l’architetto Flavio Tallone –Il parcheggio verrà alberato su tutti i lati e avrà una nuova illuminazione a led. Non perderà posti auto, ma ne avrà una decina in più degli attuali.

La piazza avrà accesso alle auto a lato della scuola Francesco Costa e dalla futura rotatoria a livello della stazione dei Carabinieri, nuovo punto di forza per regolare il traffico tra viale Tramvie e via Torino ( che sarà a doppio senso fino a via Parrà).

E' previsto un passaggio pedonale che unirà via Torino ( all'altezza del mobilificio Calosso) con l'area della scuola "Costa".

Il disegno è dell’ ingegner Andrea Chiavarino e la realizzazione costerà circa 420 mila euro. La fine dei lavori è prevista per la primavera del prossimo anno. Il progetto è stato inserito nel piano di finanziamento di "rigenerazione urbana" volto al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale e, per l’ inizio lavori, si attendono gli esiti del bando, continua Tallone.

Per realizzare l’alberatura della nuova piazza, verranno abbattuti gli attuali platani e sostituiti con carpini, spaccasassi e celtis australis su suggerimento dell’ agronomo paesaggista Aldo Molinengo. Sono previste quindicina di piante messe ad una distanza che tiene conto dello sviluppo ottimale, senza interventi di potatura di contenimento, negli anni successivi.

Dalla parte dei condomini saranno piantati dei carpini e potati a forma di parallelepipedo, come quelli a lato al duomo, in piazza Risorgimento e via Ludovico.

"Un segno geometrico che si accorda con l' architettura delle abitazioni che si affacciano su piazza XX Settembre "sottolinea Molinengo che offre gratuitamente da 13 anni la sua consulenza all’Amministrazione ed ha firmato varie aree verdi, tra le quali i giardini Apm, all'interno dell'ex Convento dell’Annunziata in via Volta.