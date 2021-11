Una Sommariva Perno più sicura contro gli eventi idrogeologici

A seguito dei danni idrogeologici registrati negli ultimi anni, l'amministrazione comunale di Sommariva Perno investe sulla sicurezza del paese e, con un progetto più ampio che intende portare a termine nei prossimi anni, conclude i lavori di progettazione del duplice intervento di miglioramento della regimazione delle acque.

Si tratta del primo lotto di interventi di circa un milione di euro che prevede: la messa in sicurezza delle sponde del torrente Mellea per un tratto di 710 metri e alcuni lavori nel centro abitato. Il tutto anticipato da lavori di diradamento della vegetazione, riprofilatura spondale e dell'alveo, opere idrauliche nel fondo dell'alveo e di difesa spondale con grossi massi e consolidamento delle sponde. I lavori partiranno prossimamente.

Gli interventi nel concentrico andranno invece ad interessare il tratto della provinciale che da via dei Giardini va verso la chiesetta di San Rocco. Lungo il percorso interessato verrà costruita una nuova condotta di portata tre volte maggiore a quella esistente per la raccolta delle acque con l'obiettivo di far defluire l'acqua piovana al fine di evitare allagamenti alle case circostanti.