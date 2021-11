Roburent, la Corte d’Appello di Torino conferma le condanne e riduce le pene per gli ex vertici amministrativi e funzionari del Comune

Un anno di reclusione con la sospensione condizionale per l’ex sindaco di Roburent Bruno Vallepiano, l’ex segretaria comunale L.F. e il già vicesindaco E.G. per il reato di falso in concorso. Era stata questa la sentenza emessa dal Tribunale di Cuneo in primo grado che riguardava una delibera del 18 dicembre 2013 in cui si attestava, falsamente, che Vallepiano si era astenuto dalla decisione della Giunta che modificava il contratto degli impianti sciistici, col pagamento di un affitto forfettario di 10mila euro annui da parte dell’aggiudicataria RoburCoop, della quale l’ex sindaco era socio-lavoratore. Il tecnico comunale U.G. era stato condannato a 13 mesi per questa e un’altra falsa determina. Tutti gli imputati erano stati invece assolti, come richiesto anche dal sostituto procuratore Alberto Braghin, in primo grado, dalle contestazioni di abuso d’ufficio per favoreggiamento con riguardo all’affidamento di alcuni appalti alla RoburCoop.

La sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Torino ha confermato le condanne e ridotto le pene degli imputati nel procedimento approdato al secondo grado di giudizio. Per l’ex sindaco Bruno Vallepiano, l’ex assessore e vicesindaco E.G. e l’ex segretaria comunale L.F. la pena è stata ridotta a 8 mesi di reclusione. Il tecnico comunale, invece, è stato condannato in secondo grado a 9 mesi di reclusione, contro i 13 disposti dal Tribunale di Cuneo.