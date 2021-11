Quartiere Mussotto ad Alba: disagi per la viabilità, e non solo

In ogni zona delle città ci sono problemi da risolvere per il miglioramento della vita quotidiana degli abitanti. I comitati di quartiere sono realtà formate da persone attente a questo, e pronte a interagire con il Comune per segnalare le criticità. Con il comitato di quartiere del Mussotto, frazione di Alba, iniziamo un viaggio nei vari quartieri della città di Alba per capirne lo “stato di salute” e i miglioramenti da apportare.

Abbiamo parlato con Giovanni Di Liddo, presidente del comitato di quartiere, che ha illustrato i punti salienti portati sul tavolo del Comune: «Ci sono diverse criticità da risolvere per migliorare il nostro quartiere, esordisce il presidente, un luogo della città dove transitano molte vetture per entrare in Alba». E la tematica della viabilità sembra quella più urgente: «Ci sono diverse richieste che abbiamo presentato, ed alcune da molti mesi. In primis vorremmo sapere a che punto è il progetto per l’allargamento di un metro di strada Bussoletta. Sappiamo che ci sono problematiche varie che non sto qui ad elencare, ma credo che una risposta da parte del Comune sia doverosa. Sempre per la viabilità non abbiamo avuto riscontro di eventuali filmati delle telecamere in strada Riondello ed a Scaparoni per controllare il passaggio dei mezzi pesanti in direzione Asti. Sono stati investiti soldi».

Ma c’è un nodo importante da sciogliere ed è quello di Corso Canale: «I lavori in corso Canale sotto il cavalcavia vanno a rilento da agosto e la stagione invernale fredda non aiuterà. Ogni giorno si crea un traffico di mezzi pesanti che da bivio Scaparoni si riversano sul corso in direzione Torino. Purtroppo i controlli dei Vigili sono durati poco. Insieme a questo problema c’è quello dei limiti di velocità che da tempo stiamo cercando di risolvere».

E si chiede anche un intervento di asfaltatura: «Da tempo si attende l’asfaltatura della piazza antistante il centro “Saglietti”, luogo molto frequentato per le attività sportive. Sarebbe un intervento che consentirebbe un maggior ordine nel parcheggio. E non dimentichiamoci del pezzo di terreno in fondo al piazzale che si potrebbe adibire ad area verde con alberi, panchine e giochi per i bambini».