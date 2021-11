MasterExcel.it, uno dei punti di riferimento in Italia per l’apprendimento di Microsoft Excel

Il software Excel fa parte degli strumenti di elaborazione dati. Con Excel, puoi eseguire molte trasformazioni da dati grezzi come formattazione, calcoli ordinati, gestione, ecc. Tuttavia, la funzione di questo software non si limita al solo aspetto estetico della presentazione dei dati, ma si concentra maggiormente sulla creazione di una particolare associazione che mira a renderli fruibili.

Per creare un database affidabile, niente è più efficiente di un foglio di calcolo Excel. Quest'ultima è una soluzione intelligente in grado di archiviare e organizzare i dati. Si tratta di un sistema efficiente utilizzato per risparmiare tempo, poiché in pratica è sufficiente creare un foglio di calcolo o utilizzare un modello preesistente e quindi eseguire le analisi con le varie formule. Il software Excel è uno strumento modificabile ed evolutivo che ti consente di visualizzare chiaramente i tuoi dati in fogli di calcolo e grafici. I modelli di calcolo sono veloci da sviluppare e modificare.

L'automazione delle attività, come il collegamento ai dati in altri file, facilita l'immissione e l'elaborazione. Excel ti fa risparmiare tempo prezioso e ti fa risparmiare le spese per l'acquisto di software di gestione aziendale.

La formazione Excel, è importante?

I corsi di formazione Excel online consentono di imparare ad utilizzare importanti strumenti informatici, il foglio di calcolo Excel in particolare, è una risorsa notevole per l'integrazione di un'azienda. Questo software per ufficio ha invaso la maggior parte degli spazi professionali ed è diventato essenziale. Sebbene sia fondamentale imparare Excel, ci sono molti che non lo padroneggiano ancora. Secondo le statistiche, oltre l'80% degli italiani possiede un computer, solo pochi di loro sanno usare perfettamente questo strumento.

MasterExcel.it una piattaforma semplice ed intuitiva per imparare a padroneggiare Excel

MasterExcel.it nasce nel 2015 con lo scopo di migliorare in ambito lavorativo e non solo, la vita delle persone, tramite una migliore padronanza di Microsoft Excel, il software più diffuso ed utilizzato in ufficio. In Italia si è a lungo sottovalutata l’importanza di saper usare questo software. Adesso, grazie ad una piattaforma online è possibile imparare a padroneggiare Excel in tutte le sue sfaccettature. Il sito offre svariati corsi online e video-lezioni per la formazione professionale di Excel. Se desideri saperne di più clicca qui.

Vantaggi dell'utilizzo del file Excel

Excel, come dicevamo prima è il software di calcolo più conosciuto dagli utenti delle nuove piattaforme tecnologiche e presenta vantaggi reali per tutti gli utenti, compresi i meno esperti, perché è molto veloce da configurare e molto facile da usare. Questo software ha anche delle caratteristiche specifiche che lo distinguono dalla concorrenza:

Tutti i dati in una pagina: con Excel non è necessario cambiare pagina mentre si lavora, perché tutte le informazioni necessarie sono contenute nella stessa pagina, facilitandone l'utilizzo.

Nessun costo aggiuntivo: a differenza di altri software di calcolo che richiedono l'acquisto di una licenza utente, Excel viene solitamente fornito con una singola licenza di Office.

Molto flessibile: è possibile con Excel modulare a piacimento la forma e il contenuto, attraverso le sue colonne, righe, fogli di calcolo che offrono enormi possibilità.

Gestione flessibile: ciò semplifica in particolare l'unione dei dati, l'esecuzione di calcoli, lo spostamento dei dati da una colonna all'altra.

Con MasterExcel.it puoi ottenere la formazione Excel su misura per le tue esigenze

I corsi di formazione MasterExcel.it personalizzati, ti consentono di acquisire rapidamente la conoscenza di Excel che ti manca. Se vuoi aumentare rapidamente le tue competenze o quelle dei tuoi dipendenti, approfitta della formazione su misura di MasterExcel.it che tiene conto delle tue capacità, del tuo programma e delle tue reali esigenze. Potrai ricevere una formazione personalizzata a casa, nel tuo ufficio o ovunque ti trovi, che ti consentirà di raggiungere i tuoi obiettivi in ​​poche ore e migliorare notevolmente le tue competenze in Excel.