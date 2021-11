A Cuneo Evelina Christillin e Christian Greco inaugurano Scrittorincittà, l’edizione degli Scatti [FOTO E VIDEO]

È iniziata con il taglio del nastro e con l’inno nazionale suonato dalla Fanfara della Taurinense la XXIII edizione di Scrittorincittà, quella degli Scatti, il tema scelto per il 2021.

L’evento, che raccoglie decine e decine di incontri da oggi a domenica, tanti per le scuole, riparte in presenza e in parte ancora in streaming.