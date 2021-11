Busca, incontro sui moduli scolastici temporanei: genitori (e giunta) preoccupati per l'arrivo dell'inverno

"I ragazzi arrivano da quasi due anni di DAD e meritano di poter svolgere le lezioni in ambiente sano, sicuro e senza ulteriori stravolgimenti".

Si potrebbe riassumere così la posizione che i genitori degli alunni della scuola media di Busca - attualmente ospitati dai moduli temporanei di via Monte Ollero - hanno mantenuto nella serata di ieri (mercoledì 17 novembre) all'incontro con la giunta, avvenuto proprio presso le strutture provvisorie.

L'incontro è stato convocato a due giorni di distanza dalle segnalazioni - sempre dei genitori - in riferimento alla pericolosità dei moduli temporanei.

I genitori hanno realizzato, a latere dell'incontro un comunicato specifico in cui lamentano - da parte dell'amministrazione - un atteggiamento "superficiale tenuto sin dalla proposta dei moduli provvisori, nonché durante la serata, con l’iniziale minimizzare i problemi sorti e peraltro fatti presenti a più riprese e quasi quotidianamente dal dirigente scolastico".

Nel comunicato si chiede al Comune di posizionare un gazebo o una struttura equivalente per i ragazzi che debbano stazionare fuori dai moduli in attesa dell’inizio delle lezioni e pensiline a copertura delle passerelle affinché l’acqua o la neve che si depositeranno non formino lastre di ghiaccio e impediscano all’acqua piovana di infiltrarsi lateralmente negli infissi che non sono chiusi ermeticamente, apportare con urgenza un serio piano neve per scongiurare la DAD durante il periodo invernale, chiedere che la ditta fornitrice dei moduli effettui con urgenza i lavori di messa in sicurezza del sito sul fronte infiltrazioni acqua per evitare spostamenti repentini in altre aule. Poi, di sostituire immediatamente i condizionatori che risultano fallati, chiamare artigiani che chiudano le fessure visibili tra le aule e il corridoio, affittare ulteriori moduli da posizionare in uno dei parcheggi per alleggerire l’inquinamento acustico della struttura e accelerare le operazioni di insonorizzazione delle aule perché i docenti non riescono a svolgere la più semplice didattica.

I genitori continuano segnalando "il pressappochismo di alcune risposte e soprattutto l’atteggiamento di alcuni membri della giunta, che non parevano così ben predisposti alle giuste lamentele del dirigente scolastico nonché degli insegnanti" e hanno confermato l'intenzione di vigilare sull'operato dell'amministrazione.

"Insomma si sollecita a darsi da fare e non attendere l’inevitabile - ci dicono - . Una situazione desolante, dopo appena 60 giorni dall'inizio delle lezioni, si sta già scollando. La sensazione generale dei genitori è stata quella di sentirsi presi in giro: la struttura è stata presa a scatola chiusa, la ditta appaltatrice del nuovo polo scolastico ha fornito anche i moduli, ma nessuno si è reso conto che la struttura era inadatta al clima piemontese. Dai genitori messaggi chiarissimi: alla prima nevicata i nostri figli staranno a casa per ragioni di sicurezza".

"Durante l'incontro i genitori hanno evidenziato una serie di problematiche che, indubbiamente, ci sono - ha sottolineato il sindaco Marco Gallo a seguito dell'evento - . Il confronto è stato utile, si è evidenziato tutto quel che non va nella soluzione dei moduli temporanei; ci rendiamo conto del problema e ci siamo presi l'impegno di trovare in tempi ragionevoli risposte puntuali e concrete al rumore e alle infiltrazioni. Abbiamo in programma incontri con la ditta appaltatrice e con quella che ha realizzato concretamente i moduli; le preoccupazioni per il periodo invernale sono assolutamente condivise anche da noi".