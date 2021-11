Cuneo: Maria Laura Risso entra a far parte di "Azione"

Maria Laura Risso ha aderito ad Azione, il partito il cui leader è Carlo Calenda, che arriverà a Cuneo il prossimo 26 novembre al Teatro Toselli a presentare il manifesto politico.

La Risso è consigliere comunale di Cuneo, nel gruppo "Centro per Cuneo" ed insegnante all’IC “Viale Angeli”.

“Ho aderito con convinzione al progetto di Azione - dichiara - in cui mi riconosco soprattutto per l’approccio pragmatico oltreché valoriale. Studio, serietà e competenza devono essere alla base dei programmi per contrastare populismo ed inutili slogan e soprattutto per affrontare le tante criticità che i due anni di pandemia hanno e stanno generando”.