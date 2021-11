A Cuneo un workshop per parlare di cittadinanza europea e diritto alla salute:

UNITA Rural Workshop 2021

“Cittadinanza europea, diritto alla salute e territorio: alcune esperienze a confronto”

27 novembre 2021

La pandemia da COVID-19 ha ulteriormente dimostrato, ove mai ve ne fosse stata la necessità, l’importanza della medicina territoriale quale presidio essenziale per la tutela del diritto alla salute dei cittadini. Anche grazie alla spinta derivante dai fondi previsti dal Next Generation EU, strumento creato dall’Unione europea in risposta alla crisi pandemica, è stato lanciato un piano di rilancio e potenziamento dell’assistenza medica su base territoriale, il quale punta a combinare strutture e modelli innovativi con i benefici derivanti dall’utilizzo delle tecnologie. È evidente come tale evoluzione sia particolarmente significativa per le aree rurali e quelle di montagna.

Sabato 27 novembre 2021, si terrà a Cuneo un seminario dal titolo “Cittadinanza europea, diritto alla salute e territorio: alcune esperienze a confronto”, il quale vuole contribuire all’evoluzione in corso prendendo in considerazione alcune delle esperienze più significative sviluppatesi di recente sul territorio cuneese e inquadrandole nell’ambito delle scelte compiute, da ultimo, nel PNRR. Il seminario vedrà la partecipazione di esperti in ambiti diversi (giuristi, infermieri, medici e funzionari) così da esaminare nella loro complessità le sfide poste dall’attuazione delle strategie elaborate a livello sovranazionale e nazionale per ciò che riguarda la medicina territoriale.

Il Seminario è organizzato nell’ambito di UNITA – Universitas Montium, progetto europeo con capofila l’Università degli Studi di Torino e che ha tra i suoi obiettivi la promozione della cittadinanza europea in regioni di confine e in aree rurali e montane. L’evento è stato organizzato in partenariato con Europe Direct Cuneo e vede la partecipazione di relatori dell’ASL CN1, del Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese, nonché dell’Università degli Studi di Torino.

Il seminario si terrà presso la Sala San Giovanni, in Via Roma n°4 a Cuneo, alle ore 10.00.

Programma Cittadinanza europea, diritto alla salute e territorio: alcune esperienze a confronto

27 novembre 2021 (ore 10-12.30)

Sala San Giovanni, in Via Roma n°4 a Cuneo

Introduce e modera Prof. Francesco Costamagna Professore di Diritto dell’Unione europea presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino

Interventi

La lezione della pandemia: dal coordinamento europeo alla medicina territoriale – Prof.ssa Barbara Gagliardi – Professoressa di Diritto Amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino

Una presa in carico innovativa: il progetto CoNSENSo e gli ambulatori della salute - Dott.ssa Anna Maddalena Basso – Direttore Dipsa - Dott. Luigi Domenico Barbero - Direttore Distretto ASL CN1 - Dott.ssa Perrone Veronica – IFeC Distretto ASL CN1

Il progetto Incl Invecchiare Bene: una nuova opportunità per la presa in carico socio-sanitaria nelle valli cuneesi - Dott. Gabriele Ghigo - Direttore Distretto di Saluzzo Asl Cn1 e Dott.ssa Sara Marchisio – Ufficio Europa e Progettualità Consorzio Socio Assistenziale de Cuneese

L'accessibilità alle cure e il ruolo dell’Infermieristica di Famiglia e di Comunità: il viaggio di Unito dal Piemonte all'Europa e ritorno con il contributo dell ASLCN1 – Dott.ssa Paola Obbia - Infermiera ASLCN1, Docente SSN Unito, Presidente AIFeC Associazione Infermieri di Famiglia e di Comunità e Dott.ssa Anna Maddalena Basso - Direttrice delle Professioni Sanitarie dell’Asl Cn1

Per partecipare è necessario compilare il modulo online: https://forms.gle/hnHBNbCVou6b223fA

Si ricorda che in ottemperanza alle normative anti-covid sarà necessario esibire il Green Pass.