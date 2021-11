Incidente sulla Reale, strada provinciale 165, poco dopo il comune di Marene, direzione Fossano.

Due auto si sono scontrate, ancora da definire la dinamica dell'incidente, avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 19 novembre.

Dalle prime informazioni risulta che i passeggeri dei veicoli non siano in gravi condizioni. Sul posto stanno intervenendo i soccorsi e i Vigili del Fuoco con le squadre di Saluzzo e Savigliano per le operazioni di estricazione.