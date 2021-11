Speciale Backstage, rivedi la puntata orientamento scolastico al Vallauri di Fossano

Nella puntata di Backstage, condotta da Gian Maria Aliberto Gerbotto, andata in onda giovedì 18 novembre alle ore 21, al centro del dibattito la presentazione dell’istituto tecnico superiore Vallauri di Fossano.

Gli ospiti della puntata il dott. Paolo Cortese, Preside della scuola, i professori Francesco Vacchetto e Loretta Benassi, gli alunni Gabriele Castelletto e Gabriele Donadio, l’ingegnere Giacarlo Scarzello della “Gemini Project” e l’ex studente dell’istituto Andrea Fasolis, hanno illustrato l’offerta formativa del Vallauri fornendo importanti spunti e informazioni che riguardano l’orientamento scolastico.

“Ci gratifica il fatto che il Vallauri -ha raccontato il Preside- si trovi al primo posto per l’occupazione post scuola superiore. Ci rende fieri soprattutto perché è un risultato esterno e non autoreferenziale. Credo che la ragione risieda nel fatto che noi abbiamo da sempre cercato un sodalizio con le imprese più innovative del territorio. Noi abbiamo 383 convezioni con le aziende. Avere convenzioni significa dialogare e mandare i nostri studenti in tirocinio e fare dei workshop che tengono strettamente collegati i curricoli e i bisogni formativi. Altro elemento è legato allo stretto rapporto con il Politecnico di Torino che ci ha consentito di mantenere uno standard di curricoli professionali all’avanguardia. E inoltre, un rapporto di fiducia con gli imprenditori”.

A chiudere, Danilo Paparelli con la sua vignetta. Le sigle di apertura e chiusura del programma sono state realizzate e composte da Enrico Sabena. Si ringrazia Raffaele Massano per la regia.

Rivedi la puntata: