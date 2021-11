Restyling al Palacoj di Margarita: al via il progetto di riqualificazione energetica

109.943,58 euro: è questo il costo totale - suddiviso tra i 105.972,39 euro di appalto e i 3.971,19 euro per glioneri di sicurezza non soggetti a ribasso - dell'intervento programmato dall'amministrazione comunale di Margarita sul Palacoj.

Si tratta di un'attività di riqualificazione energetica in partenza nei prossimi giorni, affidata alla Pione Marco&Alberto snc. Che ha come principale obiettivo quello di mettere a disposizione della popolazione il Palacoj anche nei mesi più freddi.

Verrà realizzato l'efficientamento energetico del tetto, costruite pareti in muratura con all'interno pannelli isolanti e un fabbricato per il contenimento della centrale termica; inoltre, troverà spazio anche un magazzino per l'attrezzatura della Pro Loco.