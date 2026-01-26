Un anno fa il ritorno dei treni sulla Cuneo-Saluzzo-Savigliano: 90mila passeggeri trasportati in dodici mesi

Esattamente un anno fa ripartiva la linea ferroviaria del bacino sud Cuneo-Saluzzo-Savigliano, riattivata dalla Regione Piemonte, con il servizio affidato ad Arenaways.

Nel corso del primo anno di attività la produzione della linea ha contato fino a 142 treni alla settimana, con 24 collegamenti al giorno nei giorni feriali, di cui 14 lungo tutto il percorso Cuneo-Saluzzo-Savigliano e 10 nella tratta Saluzzo-Savigliano.

Ad oggi, quindi, sono stati operati più di 5.600 treni, per un totale di 226.766 Km percorsi e circa 90.000 passeggeri.

Più nel dettaglio, Arenaways ha registrato una crescita costante, giorno dopo giorno, mese dopo

mese, fino ad arrivare agli 11.000 passeggeri del solo mese di ottobre : +46% rispetto al primo mese di esercizio.

Anche l'indice di puntualità ha dato risultati più che soddisfacenti, con il 95% entro i 5 minuti che sale al 97% entro i 10 minuti. L'attività è stata operata con il monitoraggio delle linee Sfm e Sfr sull’hub di Savigliano, attendendo le coincidenze provenienti da Torino anche in caso di ritardo. Inoltre, i passeggeri hanno potuto beneficiare del servizio integrato con il Consorzio Granda Bus, offrendo uno dei primi esempi di intermodalità ferro-gomma presente in Italia.

I numeri esprimono solo una parte dei risultati ottenuti sulla Cuneo-Saluzzo-Savigliano nei 12 mesi di servizio. Il ritorno alla piena operatività del treno, infatti, ha favorito scambi e sinergie con numerose iniziative del territorio, come i convogli speciali legati a specifici eventi: il Treno del cuore con il fitwalking di Saluzzo, il Treno della Stracôni, l’iniziativa “Se corri viaggia in treno!” per la Mezza del Marchesato, la giornata nazionale Adsi per visitare le dimore storiche di Cuneo, Saluzzo e Savigliano e il Treno de La Vuelta con il Cuneo Bike Festival. Ci sono poi stati accordi di collaborazione per lo sviluppo di attività locali, come il Torino-Busca in collaborazione con Abbonamento musei per assistere alla mostra “Sbam! Un percorso nella Pop art”, le attività in partnership con Datameteo educational per il Balloon day di Busca e la Giornata meteo 2026, l'accordo pluriennale con la Fondazione Amleto Bertoni su numerosi eventi che si tengono nella città di Saluzzo - come Mezza del Marchesato, Start, C'è Fermento, Terres Monviso Outdoor Festival - fino alla presenza in occasione degli eventi di orientamento lavorativo e scolastico. Inoltre, il treno sempre più spesso viene utilizzato anche dalle scolaresche, dai gruppi scout, dalle associazioni e dalle organizzazioni del territorio sia per gite di gruppo che per attività itineranti.

«La riattivazione della linea Cuneo–Saluzzo–Savigliano – ha detto l’assessore ai trasporti della Regione Piemonte, Marco Gabusi - rappresenta un passo utile per garantire un servizio di trasporto pubblico più vicino alle esigenze quotidiane di cittadini, studenti e lavoratori. In questo primo anno di attività abbiamo potuto verificare che il servizio è affidabile e integrato con il resto della rete. la presenza del treno ha permesso non solo gli spostamenti ordinari, ma anche l’attivazione di numerose iniziative legate al territorio, agli eventi e al turismo, che senza il servizio ferroviario sarebbero state più impossibili da realizzare. La Regione Piemonte continuerà a seguire con attenzione l’evoluzione della linea, lavorando per migliorare l’integrazione con gli altri servizi di mobilità e per sostenere, per quanto possibile, soluzioni che rendano il trasporto pubblico una reale alternativa all’uso dell’auto privata».