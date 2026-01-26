Edilizia scolastica a Mondovì: "Strutture nuove ed adeguate per tutti gli istituti"

A seguito della cabina di regia che si è tenuta nel pomeriggio di giovedì 22 gennaio, la Provincia di Cuneo fornisce un aggiornamento sul percorso di trasferimento delle studentesse e degli studenti degli istituti superiori di Mondovì nei nuovi plessi scolastici, un passaggio fondamentale che consentirà, entro la fine dell’attuale anno scolastico, di completare una profonda riorganizzazione della logistica scolastica cittadina.

Il trasferimento delle classi dell’Istituto “Baruffi” è previsto indicativamente entro la fine del mese di marzo. Le studentesse e gli studenti iscritti all’Istituto stesso frequenteranno le lezioni presso il nuovo edificio di via Polveriera, mentre quelli dell’Istituto Alberghiero saranno accolti nei locali di piazza IV Novembre.

Per quanto riguarda i trasporti scolastici, non sono previste variazioni: il servizio di autobus e la Funicolare manterranno le attuali modalità di funzionamento. Gli studenti dei Licei che frequenteranno le lezioni presso la sede di via Polveriera riceveranno una comunicazione dedicata nei primi giorni del mese di marzo, con tutte le indicazioni operative.

Nel frattempo, la Provincia di Cuneo procederà entro la fine di febbraio all’acquisto del padiglione “Michelotti” dell’ex ospedale, passaggio decisivo per l’avvio concreto del progetto di realizzazione della sede unitaria dei Licei, obiettivo atteso da tempo dalla comunità scolastica e dal territorio.

«Dopo oltre trent’anni – salvo imprevisti – si giungerà così a conclusione di una lunga e complessa fase della logistica scolastica monregalese – sottolinea il consigliere provinciale Pietro Danna – dotando l’Istituto Alberghiero e i Licei di sedi unitarie e garantendo a tutti e tre gli Istituti strutture nuove e adeguate. Un percorso impegnativo, che comporterà inevitabilmente alcuni disagi, per i quali fin d’ora mi scuso, confidando nella collaborazione e nella pazienza di studenti, famiglie e personale scolastico. Voglio inoltre ringraziare i dirigenti scolastici dei tre istituti superiori di Mondovì per il lavoro condiviso e per la disponibilità dimostrata in questi mesi: il confronto costante con la comunità scolastica resta un elemento centrale per accompagnare nel modo migliore questa fase di transizione».