Incontro pubblico sul testamento biologico al Movicentro di Cuneo

Sabato 31 gennaio 2026, dalle 15.30 alle 17.30, il Movicentro di Cuneo ospiterà un incontro pubblico dedicato a uno dei temi più delicati e attuali della medicina e della vita civile: le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), comunemente note come “testamento biologico”.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Nuovo Corso Giolitti APS e inaugura ufficialmente una nuova location per gli eventi culturali e di approfondimento dell’Associazione: l’androne antistante il Movi Lounge Bar, nel cuore del Movicentro di Cuneo, uno spazio pensato come luogo di incontro, dialogo e partecipazione civica.

L’incontro nasce con l’obiettivo di offrire ai cittadini strumenti chiari, comprensibili e concreti per orientarsi in un ambito spesso percepito come complesso o distante, ma che in realtà riguarda tutti: il diritto di decidere in anticipo sulle proprie cure, sulla qualità della vita e sul rispetto della propria volontà nei momenti di maggiore fragilità.

Il pomeriggio si aprirà con un momento di particolare intensità umana, “Storia di una vita vicina a noi”, dedicato al ricordo di Rosina Bernardi, che diventa occasione per riflettere sul senso delle scelte di fine vita e sul valore della consapevolezza.

Seguirà un approfondimento introduttivo sulle DAT: cosa sono realmente, cosa non sono, quali equivoci è necessario superare e quale sia il loro fondamento giuridico ed etico. Verranno poi affrontati gli aspetti pratici, con esempi di possibili scenari clinici, il ruolo dei sanitari e le implicazioni concrete nella relazione di cura.

A guidare l’incontro saranno: Prof. Antonio Rimedio, bioeticista, Dott.ssa Nicoletta Barzaghi, medico, Modera: Dott. Elvio Russi.

L'evento ha il patrocincio del Comune di Cuneo e dell'Ordine dei medici di Cuneo.

Uno spazio sarà riservato al dibattito con il pubblico, per favorire un confronto aperto e rispondere alle domande dei cittadini.





