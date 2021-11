Grave incidente sulla strada provinciale 8 che da Venasca conduce a Piasco.

I Vigili del Fuoco di Saluzzo e i volontari di Venasca sono sul posto insieme al personale sanitario del 118 per prestare soccorso. Tre auto si sono scontrate, il bilancio è tragico: una persona deceduta e due alle cure dei sanitari in codice rosso e in codice giallo.

La strada è momentaneamente chiusa al traffico.