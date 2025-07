Controlli a tappeto dei Carabinieri a Dronero e Caraglio: maxi sanzioni e sequestri nel settore agroalimentare

Una vasta operazione di controllo a largo raggio è stata condotta la scorsa settimana dalla Compagnia Carabinieri di Cuneo, insieme alle stazioni di Dronero e Caraglio, al Nucleo Ispettorato del Lavoro e al Gruppo Carabinieri Forestale, con l’obiettivo di contrastare illeciti nel settore agroalimentare e garantire la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nei comuni di Dronero e Caraglio.

Durante i controlli sono stati ispezionati numerosi locali commerciali e identificate molte persone, con sanzioni amministrative per un totale complessivo di 21mila euro.

In particolare, due attività sono state sospese per la mancanza del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e per l’omessa nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. I titolari sono stati inoltre multati per non aver garantito la rintracciabilità degli alimenti e, in un caso, per aver installato un impianto di videosorveglianza abusivo.

Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati 15 kg di alimenti di dubbia provenienza, privi della documentazione necessaria a garantirne la tracciabilità, a tutela della sicurezza dei consumatori.

Le autorità hanno annunciato che nelle prossime settimane saranno effettuati ulteriori controlli analoghi sul territorio di competenza della Compagnia Carabinieri di Cuneo, a conferma dell’impegno costante nel garantire legalità e sicurezza nel settore agroalimentare e nei luoghi di lavoro.