Non è in pericolo di vita il 16enne investito stamattina davanti al liceo artistico di Cuneo

E' ricoverato e in condizioni serie, ma fortunatamente non in pericolo di vita il 16enne investito questa mattina 23 novembre, attorno alle 8, davanti al liceo Artistico di Cuneo.

Si tratta del secondo sinistro avvenuto in quella zona in un solo mese. Un asse viario, quello di corso Alcide De Gasperi, nevralgico per la città. Ma che necessita di interventi di messa in sicurezza. Sono due gli istituti secondari in zona: oltre al liceo Artistico, a poca distanza, c'è l'Itis Delpozzo.

E proprio davanti all'Itis, già dai primi mesi del prossimo anno, verrà installato un semaforo intelligente, a chiamata, che segnalerà e sanzionerà chi passa con il rosso. Un altro semaforo di questo tipo sarà installato davanti al Grandis, in corso IV Novembre a Cuneo. Si tratta di uno dei punti più pericolosi della città per i pedoni. Qui il semaforo intelligente sanzionerà sia chi passa con il rosso che chi non rispetta i limiti. "Non vogliamo fare cassa - evidenzia l'assessore competente Paola Olivero -. Questo deve essere un deterrente, prima che uno strumento sanzionatorio".