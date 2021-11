Magazzini SG di Revello, oltre 40 anni di esperienza nel tessile al servizio dei clienti

All'inizio degli anni 80, Giovanni Andreoli decise di rilevare la quota societaria della Mauli di Revello, acquisendo quelli che allora erano conosciuti come i San Grato Market, localizzati uno Revello e l'altro a Borgo San Dalmazzo, e cambiando il nome in Magazzini SG.

Negli anni successivi aprì anche uno terzo negozio a Fossano.

Poi, dopo tanti anni di appassionato lavoro, Giovanni decise di dedicarsi solamente al negozio di Revello, arricchendo l’offerta e occupandosi di una ancora più accurata selezione dei prodotti.

Nel 2017, il figlio Paolo e la sua compagna Giulia intraprendono con entusiasmo l'attività e, con il medesimo impegno e dedizione, modificano il nome in Magazzini SG Moda&Outlet e si dedicano a mantenere inalterata l’identità che contraddistingue questo grande centro di Abbigliamento.

Non si tratta infatti di un magazzino dallo stile di un anonimo centro commerciale, ma è invece caratterizzato da un ambiente familiare, moderno, dinamico, in cui trovare capi di vestiario per tutta la famiglia, insomma “Per grandi e piccini, dal cappello ai calzini” come recita il loro slogan. L’attenzione costate è quella di soddisfare sempre le esigenze di ogni cliente, ricercando capi di tendenza ma dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, e per tutte le tasche. Capi di abbigliamento che vanno dal classico a quelli sportivi o casual, e per bimbi 0-16 anni. E poi l’amplissima scelta nell’intimo, con taglie e colori per tutti i gusti e intimo notte per morbidi sogni.

Alcuni fra i tanti marchi: OverD per giovani uomini, Hanny Deep per la donna, camice e maglieria P Club, Datch stile Urban & Streetwear, Brugi uomo e donna per lo sport e lo sci, e poi Adidas, Lotto, e Jadea per l’intimo.

Ad ogni richiesta della cliente è difficile che Giulia non sappia trovare la giusta soluzione, consigliando e proponendo praticità o eleganza, sfruttando la convenienza, anche attraverso le tante promozioni periodiche che i Magazzini SG propongono.

Attualmente è attiva la promozione: Acquista 2 tute: la seconda meno cara la paghi la metà.

Durante il periodo del lockdown, Giulia e Paolo hanno attivato il servizio Watshapp, 348.5640781, con cui ancora oggi è possibile avere informazioni sui nuovi arrivi, o il capo che si sta aspettando, le promozioni attive o tutte le informazione che i clienti desiderano.

Magazzini SG Moda&Outlet si trova a Revello, in Via Envie 44, sulla statale che da Revello procede per Envie. Tel 0175.257803

Segui novità e promozioni su Instagram e Facebook