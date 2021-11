10 anni di soddisfazioni dall’inaugurazione del primo negozio di vendita carne dell’Azienda Agricola Bertea di Moretta

Una storia, quella dell’Azienda Agricola Bertea, che ha il profumo della carne, quella buona che nasce in cascina, da bestie allevate con cura e nutrite in modo naturale, in una filiera controllata e a km0.

Il cognome Bertea è conosciuto nella pianura morettese da varie generazioni, da quando la famiglia si occupava della coltivazione di piante officinali e mangimi, e allevava bovini.

Con il tempo, l’Azienda Agricola si è strutturata, e ciascuno dei discendenti ha contribuito nel farsi carico di una specifica area, ottimizzando e migliorando ogni fase di lavorazione, arrivando così a realizzare quella che oggi è una filiera completa, sicura, scrupolosamente controllata.

Placido, papà di Paolo e Luca, esperto in commercializzazione di bovini da quando negli anni addietro, vendeva ai primi macellai di Torino, attualmente si occupa di seguire gli acquisti delle bestie da allevare e macellare, e che sono il punto di forza dell’Azienda Agricola Bertea: le Blonde d'Aquitaine (Garonnese) e Piemontese, razze di carne pregiate per il numero di tagli e l'ottima qualità. Da diversi anni, vengono acquistati i vitelli piccoli e allevati per 8 mesi nelle stalle dell’Azienda.

Anche Luca e Paolo si sono divisi, negli anni, i settori in base alle proprie competenze:

Luca, Perito Agrario, si occupa della gestione dei seminati, mais, legumi, fieno, per realizzare il mangime, la cui produzione è concentrata per la maggior parte in campi ubicati intorno all'azienda. Questo per permettere il controllo accurato fin dalla prima fase della filiera. Inoltre, è impegnato in tutti gli aspetti dell’Allevamento.

Paolo, invece, dopo aver trascorso 5 anni come dipendente ad un banco di macelleria insieme ad un grande maestro macellaio dal quale impara a disossare e sezionare i bovini in modo eccelso, nel momento in cui l’Azienda raggiunge un ottimo grado di controllo della produzione, decide, con l’entusiasmo della famiglia, di far partire quella che può definirsi la sua sfida: aprire il primo negozio di carni dei propri allevamenti, direttamente in cascina, a Moretta in Regione Varaita, 4. Era il dicembre del 2011.

Da allora la soddisfazione è stata crescente, unita alla certezza di poter presentare sul bancone dei tagli di carne nati dalla sua passione - che non vede orari 365 giorni l’anno - e al poter contare su un prodotto di altissima qualità: una carne buona, profumata, genuina e piena di gusto, salubre.

Il passaparola diventa il marketing più efficace e i clienti aumentano sempre di più: perché quando assaggi la carne di Paolo Bertea te ne innamori.

Nel frattempo, si presenta l’occasione di prendere in gestione la macelleria presso il Supermercato U2 di Savigliano e, quasi contemporaneamente, anche quelle dei Supermercati Ekom di Pinerolo, Frossasco e Luserna S. Giovanni. Due anni dopo, quella di Castagnole Piemonte. Oggi l’Azienda si è fermata a 6 macellerie, compresa quella in azienda, poiché Paolo ci tiene a non fare mai passi più lunghi della gamba, così da poter seguire con attenzione anche ogni punto vendita.

Dalla macellazione, che avviene nel laboratorio a bollo CEE dove vengono sezionate abilmente le mezzene nei vari tagli, si procede alla confezione per la conservazione con procedura a termoretrazione (a 83°), e quindi all’etichettatura interna per la totale tracciabilità. Infine, sempre Paolo, si occupa delle consegna alle macellerie, soddisfatto e orgoglioso che la sua carne sarà, ogni volta, protagonista sulle tavole dei clienti. Non solo clienti privati ma anche diversi ristoranti delle zone limitrofe. E, non per ultimo, a dei prezzi in linea con il mercato.

I macellai presenti nei punti vendita sono stati formati da Paolo. Negli anni, infatti, si è occupato di preparare giovani nel mestiere, facendoli crescere a inserendo i più motivati nelle macellerie che man mano acquisiva, così da essere certo che ogni punto vendita rispondesse a tutti i requisiti di qualità imprescindibili per il marchio Bertea.

In totale 18 persone, compresa la famiglia, che si occupano quotidianamente di mantenere l’altissimo livello conquistato e non deludere mai le aspettative. Se si sbaglia, può capitare, si rimedia sempre.

Questa è la semplice, anche se faticosa, dimostrazione che amare il proprio territorio e preservarne l’identità porta ad uno squarcio di luce in mezzo alla tanta confusione nel settore, dove non sempre si sa da dove arrivi la carne e come sia trattata; e tranquillizza sapere che è ancora possibile poter contare sulla garanzia accurata di una filiera di un prodotto della tradizione, come quella della Azienda Agricola Bertea.

E ciò restituisce un po’ di orgoglio e fiducia.

La famiglia Bertea ringrazia tutti i dipendenti, collaboratori, amici e clienti che hanno contribuito a raggiungere questo traguardo.

Da giovedì 9 a sabato 11 dicembre, la famiglia ha deciso di festeggiare l’Anniversario dei 10 anni insieme ad amici e clienti, e a quanti vorranno conoscere di persona questa realtà, offrendo un piccolo rinfresco in cascina in Reg, Varaita n. 4 a Moretta.

Punti Vendita

Moretta - sede azienda a Moretta in Reg.Varaita, 4

Giovedì - Venerdì - Sabato: 8,30-12,30 | 15,00-19,00

Presso i Supermercati:

Savigliano c/o Supermercato U2 - Via Torino, 223

Pinerolo c/o Supermercato Ekom - Via Torino, 13

Frossasco c/o Supermercato Ekom - Via Torino, 1/4

Castagnole P.te c/o Supermercato Ekom - Via Trento, 5

Luserna San Giovanni c/o Supermercato Ekom - Largo Dino Buffa