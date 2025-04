MALTEMPO/ Frana a Ceva in località Mombrignone, lungo la statale 28. I sindaci: "Interventi attesi da oltre dieci anni"

Le intense piogge delle scorse ore hanno causato il distacco di una frana nel pomeriggio di oggi, venerdì 18 aprile, nel Comune di Ceva, in località Mombrignone, lungo la statale 28.

Il movimento franoso non ha interessato la statale del "Colle di Nava" che risulta al momento percorribile, ma la situazione potrebbe evolvere nelle prossime ore. Sul posto stanno intervenendo i tecnici dell'ANAS ed è giunto il sindaco di Ceva, Fabio Mottinelli, che anche oggi prosegue l'attività di monitoraggio del territorio.

"Purtroppo assistiamo all'ennesimo episodio franoso sulla Statale 28 - commenta il sindaco Mottinelli -. Tutto ciò non sarebbe accaduto se si fossero concretizzati i tre interventi previsti nell'ambito proprio per prevenire questo tipo di problematiche. In proposito valuteremo azioni di sensibilizzazione congiunte con gli altri sindaci di valle, nei prossimi giorni".

Sul posto sono intervenuti anche i volontari della Protezione Civile e il capogruppo di Nucetto, comune al confine con il luogo dove si è verificata la frana.

"Non ci resta che commentare l'ennesimo problema relativo alla viabilità sulla statale 28 - afferma il sindaco Enzo Dho - siamo rammaricati perché se si fosse provveduto a fare i tre interventi per la messa in sicurezza della viabilità, attesi da oltre dieci anni, questo non sarebbe accaduto. Ora con l'estate alle porte, il Tenda chiuso e il traffico sempre più intenso sulla statale del Colle di Nava come faremo? L'intervento non sarà né semplice né veloce, Massimo Troisi direbbe 'Non ci resta che piangere'. Questa è la situazione".