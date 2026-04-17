Formedil Cuneo protagonista nell’evento “Cantiere sicuro - Insieme per la Sicurezza”

Martedì 28 aprile si celebrerà a Cuneo, in occasione della XXIII “Giornata Mondiale della Sicurezza e della Salute sul Lavoro”, un importante evento organizzato da Formedil Cuneo, presso lo Spazio Varco di via Pascal 5L.

La giornata accoglierà a partire dalle ore 8.30, ben sette Istituti di Istruzione Superiore percorso CAT della provincia di Cuneo, con 260 ragazzi coinvolti e impegnati alle ore 10 nel “Cantiere Sicuro Quiz”, un format elaborato in collaborazione tra Formedil Cuneo e la softwarehouse PGF, piattaforma hardware/software che consente di creare quiz multimediali interattivi (immagini, video, suoni, animazioni) per rendere i contenuti immediati e coinvolgenti, utilizzabile sia in ambito scolastico che durante, fiere, convegni, saloni d’ orientamento, seminari, concorsi.

Parteciperanno al quiz tutti gli studenti presenti in sala, ciascuno dotato di telecomando per selezionare la risposta corretta e la gara si concluderà con una graduatoria di merito.

Seguirà, alle ore 11, un intervento formativo, dal titolo “Il cervello al lavoro: attenzione, memoria e decisioni nella sicurezza”, a cura di Marco Ferro, Dottore in Scienze della Prevenzione – CEO Mindfulsafety.

L’intervento si propone di far comprendere come molti errori non derivino da una mancanza di conoscenze, bensì da limiti cognitivi e da cali di attenzione, evidenziando come la sicurezza nasca anche dalla capacità di riconoscere e gestire tali meccanismi.

Al termine avverrà la premiazione della XXV edizione del concorso riservato alle classi quinte del percorso CAT (costruzione, ambiente e territorio), dal titolo “Progettare e costruire in sicurezza”, che ha visto coinvolti 135 allievi.

Il pomeriggio sarà dedicato ai professionisti e alle ore 15.30 avrà inizio un dialogo istituzionale dal titolo “Oltre la norma e le procedure: comprendere il fattore umano per ridurre gli infortuni”

Il convegno sarà innovativo ed interattivo, in quanto i partecipanti verranno coinvolti in un vero e proprio quiz: a ciascun partecipante sarà fornito un telecomando che consentirà di rispondere in tempo reale alle domande proposte. Il quiz verterà su temi legati al mondo della sicurezza sul lavoro, agli organi paritetici e, più in generale, sulla cultura della sicurezza, con un particolare riferimento al settore edile e alle tematiche del convegno.

Si tratterà di una gara a tempo, strutturata con domande di cultura generale sulla sicurezza, alle quali sarà possibile rispondere sia sulla base delle conoscenze pregresse, sia facendo ricorso a criteri di logica e ragionamento. L’obiettivo non è tanto valutare le competenze in senso formale, quanto rilevare il livello di conoscenza iniziale dei partecipanti, comprendere il grado di consapevolezza e la sensibilità rispetto alle tematiche affrontate, così da stimolare il confronto e favorire una maggiore attenzione verso i temi della prevenzione e della sicurezza.

Il convegno sarà moderato da Marco Ferro ed interverranno Massimiliano Sonno, Tecnico Formedil Italia.

Laura Blua, Direttrice Formedil Cuneo, Marco Ferro, CEO Mindfulsafety – Master in mindfulness clinica e neuroscienze applicate, Enrico Bergamaschi, Medicina del lavoro, Università degli Studi di Torino e Luca Ostacoli, Medico Psichiatra, ordinario di psicologia clinica Università degli Studi di Torino.

Nella tavola rotonda conclusiva si terrà un confronto tra istituzioni, in cui interverranno il direttore ITL Cuneo Giuseppe Falcone, i direttori S.PRE.SAL Asl Cn2 Giuseppe Calabretta e Denis Sorasio e il direttore INAIL Cuneo Aldo Pensa.

Alle 18.45 saluti finali presso il Baladin Cuneo, con l’aperitivo offerto da Formedil Cuneo.

Formedil Cuneo, ente presieduto da Elena Lovera, ha dunque predisposto un intenso programma di eventi, per una giornata importante all’insegna della Sicurezza e della Salute sul Lavoro, con i patrocini di Formedil Italia, Confindustria Cuneo, Cassa Edile Cuneo, Anmil, Cif Ilo, Ordine degli Ingegneri, Ordine degli Architetti, Collegio dei Geometri, Istituti di Istruzione Superiore coinvolti (7 ITG), Comune di Cuneo, Camera di Commercio, Asl CN1, Asl Cn2.

Gli Istituti scolastici coinvolti sono:

Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” di Alba – dirigente Giulio Marengo ,

, Istituto di Istruzione Superiore “Ernesto Guala” di Bra – dirigente Alessandra Massucco ,

, Istituto di Istruzione Superiore “G. Baruffi” di Ceva – dirigente Armida Drago ,

, Istituto di Istruzione Superiore “Bianchi Virginio” di Cuneo – dirigente Flavio Girodengo ,

, Istituto di Istruzione Superiore “ Cigna Baruffi Garelli “ di Mondovì – dirigente Giuseppe Cappotto ,

, Istituto di Istruzione Superiore “ Carlo Denina” di Saluzzo – dirigente Danilo Guerra,

Istituto di Istruzione Superiore “Arimondi Eula” di Savigliano – dirigente Luca Martini.

Per ulteriori informazioni:

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