I magnifici 7 Gruppi Facebook da seguire, che mettono al centro Bra

“I love Bra” c’è scritto sulle mascherine che tutti conosciamo bene.

E quale modo migliore per ricordarcelo, se non attraverso le pagine Facebook che celebrano proprio la bellezza della capitale del Roero? Cioè, in realtà sarebbe meglio fare due passi a piedi per scoprirlo, ma che fatica con questo freddo.

Sono tanti i profili social che raccontano la nostra città, i suoi simboli, la cultura e le persone che la abitano. Una moderna antologia fotografica, con un’unica, grande protagonista sullo sfondo: #Bra.

Una community che offre notizie dell’ultima ora, curiosità, forum di dialogo sui fatti cittadini o privati con gli amministratori che si preoccupano di approvare tutti i post e di tenere a bada i ferocissimi (e fastidiosissimi) leoni da tastiera.

Noi abbiamo fatto un elenco dei gruppi qui sotto. E non prendetevela a male se abbiamo dimenticato qualcuno. Anzi, segnalateci i vostri preferiti nei commenti.

“Bra. Di tutto, di più”. Basta la parola: a questa pagina, che ha superato abbondantemente i 30mila iscritti, si accede per rilasciare suggerimenti, feedback o per conoscere le news condivise dai giornalisti locali. E ovviamente c’è il Caffè Letterario di Bra, online ogni terzo giovedì del mese alle 21. Non ci seguite ancora? Rimediate subito!

“Bookcrossing Bra”. Sfogliando le sue pagine possiamo sapere tutte le novità editoriali del momento, tra cui il Caffè Letterario “ristretto” che ogni giovedì pomeriggio traspone in digitale libri di autori a km zero recensiti dal poeta braidese Bernardo Negro.

“Comune di Bra”. Il profilo ufficiale del Comune di Bra, istituzionale, che vi tiene aggiornati su tutto quello che succede in città. La sua home praticamente è diventata la nostra seconda casa.

“Facebook Bra”. Il tramonto sul Monviso, suggestivi scorci di vie e cortili, la cara vecchia nebbia che avvolge la Zizzola. Insomma, tutta la magia di Bra raccontata attraverso gli scatti degli utenti. Sul podio, naturalmente, c’è sempre lui: Tino Gerbaldo.

“Bra e dintorni”. Se c’è una cosa che popola i feed di Facebook, quella è senza dubbio l’occasione per gli acquisti. Metteteci pure tutti i posti cool, i ristoranti, i bar ed ecco che avrete la lista piena. Stasera non sapete dove cenare o avete voglia di scoprire l’ultima apertura in città? Qui potrete trovare l’ispirazione.

“Bra”. Gli appuntamenti e le attività in città sono qui. Le foto sono spaziali e noi non possiamo che ringraziare gli utenti per regalarci ogni giorno una Bra sempre più bella.

“Passeggiando per Bra, mi ci è cascato l’occhio”. Non solo belle foto, ma anche segnalazioni, notizie, eventi, consigli, posti da vedere e angoli nascosti della città. Sapreste riconoscerli tutti?