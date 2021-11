A Racconigi una domenica di favole e musica presso il centro culturale "Le Clarisse"

Un pomeriggio di “Favole e Musica” per i bambini è in programma per le 16 di domenica 12 dicembre, presso il Centro culturale “Le Clarisse” di Racconigi, piazza Burzio, n. 12.

L'evento dedicato ai bimbi della scuola dell’Infanzia e dei primi due anni della scuola primaria, prevede la presentazione del libro di Sara Troletti, dal titolo “Storie per fare sogni belli” (Planet book edizioni), con lettura di una favola e dialogo con l’autrice condotto da Luisa Perlo e un laboratorio musicale, realizzato dalla cantante pop e jazz Daniela Caggiano, che presenterà il suo libro “La musica a colori” (Erickson live).

Ad accogliere i piccoli ospiti, una presenza d’eccezione: la moglie di Babbo Natale, Mamma Natale.

Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti. Necessario essere muniti e green pass e di dispositivo di protezione individuale (mascherina)