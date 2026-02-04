A Valmala i funerali di Caterina Forniglia, con la “Trattoria Aurora” uno dei volti più eccellenti della cucina tipica della Val Varaita

“Mi sembra ancora di sentire il profumo del suo cinghiale - ci racconta Carla - con mio marito ogni volta che andavamo a Valmala non potevamo non fare tappa a gustare le prelibatezze della signora Caterina. Che bel ricordo che abbiamo, una persona stupenda ed una cuoca eccezionale.”



La cucina tradizionale della Val Varaita ha avuto, tra i volti più eccellenti, senza dubbio quello di Caterina Forniglia. Di anni 72, era la cuoca, nonché titolare insieme al marito Faustino Demichelis, della storica “Trattoria Aurora” in borgata Chiesa a Valmala.



Un locale aperto agli inizi del ‘900 che aveva visto susseguirsi negli anni ben cinque generazioni della famiglia Demichelis, mantenendo sempre quella tipicità di sapori e profumi. Caterina aveva imparato a cucinare dalla suocera e le piaceva molto. Dal 1968, fino alla chiusura dell’attività nel 2020, a gestire con grande passione e dedizione la trattoria erano stati proprio lei ed il marito Faustino (negli anni anche sindaco di Valmala), aiutati poi anche dalla figlia Tiziana, bravissima con i dolci. Moglie e madre amorevole, nel loro cuore per sempre resterà, come anche in quello del genero Costantino e dell’amata nipotina Alessia.



I funerali, provenienti dall’Hospice di Busca, avranno luogo domani, giovedì 5 febbraio, alle ore 15 nella Parrocchia di Valmala.