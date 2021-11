Clemente Malvino presidente della Consulta attività economiche di Fossano

Nell’assise svoltasi presso la sala consigliare del Comune di Fossano, lo scorso 23 novembre, alla presenza del sindaco Dario Tallone e del vicesindaco con delega alle attività produttive Giacomo Pellegrino, si è ufficializzato l’insediamento della consulta attività economiche.

Contestulmente si è proceduto all'elezione del presidente Clemente Malvino, imprenditore fossanese, nonchè presidente della Confartigianato Fossano. Alla vicepresidenza Corrado Bertello, esponente della Coldiretti.

Alla votazione sono intervenuti i rappresentanti della Consulta, composta da Luca Avena e Tiziani Airaldi, designati dalla maggioranza consigliare, Francesca Crosetti e Stefano Gemello della minoranza, Malvino, Bertello, Marco Brandani della Confindustria Cuneo, Mauro Giaccardi della Ascom Fossano, Fabrizio Bogliotti dell’Associazione "IN Fossano", Marcello Maggio della Cisl.

"Ringrazio i colleghi per la fiducia accordatami – commenta il neo presidente Malvino – e mi impegno ad affrontare con dedizione questo ruolo, importate collettore tra le esigenze e le problematiche delle imprese del territorio.

Sono certo che questa consulta sia un valido supporto ed ottimo organismo di raffronto con le categorie produttive, fiducioso che questo gruppo di lavoro, riuscirà a sviluppare progetti e iniziative in favore del tessuto imprenditoriale Fossanese e possa essere di valido supporto a questa Amministrazione comunale".

La Consulta comunale per le attività economiche avrà diverse finalità.

Promuovere il confronto tra l’Amministrazione comunale e tutte le compagini lavorative operanti nel territorio del Comune al fine di dare impulso a proposte, iniziative e progetti di sviluppo delle attività produttive, nonché per trattare problematiche del settore, a livello locale e non, anche attraverso l’organizzazione di dibattiti, ricerche ed incontri e per proporre possibili soluzioni.

Esprimere pareri in merito a progetti, atti di programmazione generale e settoriale, predisposti dall’Amministrazione comunale, riguardanti le attività economiche.

Collaborare con altri enti ed associazioni presenti sul territorio, per la realizzazione di iniziative pubbliche e di volontariato, promosse o patrocinate dall’Amministrazione comunale.

Promuovere progetti, con la collaborazione delle attività produttive presenti nel territorio, diretti alle attività artigianali, al commercio e all’agricoltura, e finalizzati a favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

Non è dato per scontato che una Consulta riesca o possa essere risolutrice di tutte le problematiche ,ma rimane prioritario l’impegno e il proposito di questa Consulta, a collaborare con l’Amministrazione fossanese nel promuovere e sostenere l’economia locale.