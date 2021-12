A Verduno si suona il pianoforte donato dalla Fondazione Ospedale Alba Bra [VIDEO]

Un pianoforte nell’atrio di un ospedale? E’ quanto succede a Verduno, dove da qualche ora uno splendido strumento a coda fa bella mostra di sé nella piazza del terzo piano, a pochi metri da quella che nello stesso atrio rappresenta la sede della Fondazione Ospedale Alba Bra.



A farne dono al "Michele e Pietro Ferrero" è stata la stessa onlus, grazie alla sua generosità del suo presidente Bruno Ceretto, che in diverse occasioni negli ultimi mesi aveva ricordato questo suo particolare proposito, volto ad allietare le attese di pazienti e personale.

L’arrivo del pianoforte, che rimarrà in quello spazio a disposizione di chiunque lo voglia suonare (nella foto a pigiarne i tasti è il dottor Francesco Testa, medico della Radiologia), anticipa di qualche giorno il consueto appuntamento natalizio della Fondazione, che nel pomeriggio di sabato 4 dicembre, dopo l’assemblea dei soci, festeggerà l’accensione delle luci allestite al "Ferrero" in vista del Natale e presenterà il dettaglio di "Donatori di Musica", nuovo progetto del quale verrà dato un primo assaggio mediante un concerto organizzato da un gruppo di dipendenti del nosocomio sotto la guida dello stesso Testa.

L’appuntamento è per le ore 17, con prenotazione obbligatoria a questo link .