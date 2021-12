Un gestore per gli impianti di Argentera e un investitore per lo sviluppo turistico dell'alta Valle Stura

Vuole restare e soprattutto chiede di restare con i piedi per terra il sindaco di Argentera Monica Ciaburro rispetto alle notizie diffuse nelle ultime ore sugli impianti sciistici e su un progetto di più ampio respiro turistico e ricettivo sul territorio dell'Alta Valle Stura.

Ci sono belle novità, da cui poter partire. Ma è tutto da costruire.

Gli impianti di frazione Bersezio sono stati dati in gestiore alla società Valle Bianca Srl di Borgo San Dalmazzo per le prossime tre stagioni invernali, quindi fino al 2024.

Cosa significa? Che potranno aprire solo l'impianto Baby, oltre al self service. Non potranno aprire le piste Larici e Andelplan perché la seggiovia non è utilizzabile, la sua vita tecnica è scaduta nella primavera del 2019. Non era stato possibile, due anni fa, accedere ad alcun finanziamento, proprio perché mancava il gestore. Adesso che c'è, si potrà provare ad accedere ai finanziamenti e ripartire con un progetto serio su tutti gli impianti dell'Alta valle Stura.

Lo ha spiegato proprio la Ciaburro. "Stiamo affidando gli impianti per i collaudi e per poter accedere ai finanziamenti sulla seggiovia: per farlo è obbligatorio avere il gestore. Al momento Valle Bianca può gestire solo il baby. E' un primo passo, propedeutico a tutto il resto. Non dimentichiamo che c'è stato il Covid, che ha cambiato tutte le priorità, e che ho ereditato un Comune in dissesto. Questo ci ha esclusi dai finanziamenti e dal sistema "Cuneo Neve". Adesso ci sono i presupposti per ripartire".

C'è anche un'altra bella novità in vista, sulla quale il sindaco di Argentera esprime la massima cautela. "Non voglio che si creino false speranze, ci sono degli sviluppi a lungo termine, molto più estesi, ma prima dobbiamo aspettare il progetto, che ci verrà presentato entro febbraio 2022".

Il riferimento è ad una proposta da parte della società Silgas srl di Milano, pervenuta in Comune, per la costruzione di una partnership con il Comune stesso, al fine di attivare un piano di sviluppo turistico legato alla realizzazione e gestione di impianti sportivi per la pratica del calcio a cinque, Padel, sci di fondo, pattinaggio su ghiaccio, pista per motoslitte e acquisizione di fabbricati per ampliamento della ricettività turistica.