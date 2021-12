Incendio distrugge la casa di una giovane coppia. Entracque si mobilita e lancia una raccolta fondi online

Lo scorso 1° dicembre i vigili del fuoco di Cuneo e Busca sono intervenuti ad Entracque, in via Roata, per un incendio tetto. Si tratterebbe di un incidente domestico. Le fiamme, purtroppo, hanno distrutto buona parte dell'abitazione dove viveva una giovane coppia, Erik e Barbara, che adesso sono rimasti senza casa.

Tutta la comunità sta cercando di dare loro una mano. “Ho deciso di iniziare questa raccolta fondi a favore di Erik e Barbara, due giovani ragazzi che abitano ad Entracque. Per fortuna - scrive sulla piattaforma GoFundMe Maurizio Donno - nessuno si è fatto male, ma il fuoco ha distrutto tutto e ha lasciato solo tanta tristezza e desolazione. In quella casa era presente tutto”.

“Erik e Barbara - racconta Donno - hanno una piccola azienda agricola a Entracque e si stavano dedicando alla crescita e all’arricchimento del territorio. Questo incidente - spiega - porterà un danno non indifferente anche alla nostra piccola borgata di montagna che vede perdere due giovani imprenditori impegnati a convogliare le energie per ricostruire la loro vita”.

La raccolta fondi, prossima ai 2.000 euro in un giorno, è raggiungibile cliccando su questo link