Un superlativo Fossano non lascia scampo alla Lavagnese, sconfitta 4-1 nonostante il vantaggio iniziale.

Prestazione perfetta dei ragazzi di Viassi che abbandonano l'ultimo posto in classifica e raggiungono l'Imperia a quota 11 punti (in attesa di Sanremese-Imperia, in programma oggi pomeriggio).

Nel post partita hanno parlato in sala stampa Samuele Scotto ed il tecnico dei liguri Fasano